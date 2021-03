Vittorio Sgarbi parla del tumore che l’ha colpito | “Pronto alla radioterapia”

Advertising

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: 'Ho il cancro, ma oggi è una malattia di serie B' - LegaSalvini : Vittorio Sgarbi: “Raggi, Letta, Zingaretti, Grillo, Bersani, Di Maio... Nessuno di loro si occupa dell’Italia e deg… - news_mondo_h24 : Sgarbi parla della malattia: “Non ho metastasi di nessun tipo e, fortunatamente, la cosa è circoscritta” - turpemonatto : @pbecchi @VittorioSgarbi Vittorio Sgarbi é finito in prima pagina quando é stato ricoverato per problemi cardiaci.… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Fiction Rai su Leonardo: grande successo di pubblico. Per Vittorio Sgarbi “spettacolo indignitoso” -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi

Pierluigi Panza per il 'Corriere della Sera''Risulto affetto da cancro'. La notizia arriva dal diretto interessato, il critico d' arte e parlamentareche a Montecitorio ha rivelato di aver scoperto di essere malato oncologico e ...I quasi sette milioni di spettatori non giustificano "lo spettacolo indignitoso di un Leonardo che manca completamente di verità. E senza verità, non esiste cultura". È lapidario. Per il critico e storico dell'arte il debutto da record della serie tv di Raiuno 'Leonardo' con Aidan Turner nei panni del Genio di Vinci, è "solo una vittoria di Pirro". Cosa c'è ...Vittorio Sgarbi ha annunciato in parlamento di stare lottando contro il cancro e chiede di poter non indossare la mascherina Il critico e storico dell’arte, saggista, politico, personaggio televisivo ...Finita l’era industriale, il borgo piacentino invita a riscoprire il suo passato da città ideale del Rinascimento. Con un patrimonio segreto distribuito in sette chiese ...