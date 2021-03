Vertice UE | “Situazione resta grave | mantenere restrizioni”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – In corso, in videoconferenza, la due giorni del tradizionaledi marzo dei capi di Stato e di Governo dell’UE. Per l’Italia, ovviamente, partecipa il Presidente del Consiglio Mario Draghi. In serata, intorno alle 21, atteso l’intervento del Presidente Usa Joe Biden. Sul tavolo i temi legati alla pandemia ancora in corso, ma anche la proposta del pass verde digitale avanzata nei giorni scorsi dalla Commissione Europea. A tenere banco oggi il nodo dei vaccini con un focus sui ritardi nelle forniture, in particolare in quei Paesi che più hanno puntato su AstraZeneca, che ad oggi ha disatteso buona parte degli accordi di consegna previsti invece dal contratto siglato con l’UE. Secondo quanto riferiscono a Bruxelles fonti UE, la Commissione sarebbe intenzionata a proseguire sulla via legale nei confronti di AstraZeneca se non otterrà risultati ...