Tragedia nei boschi, trovato un cadavere: indagini in corso (Di giovedì 25 marzo 2021) A terra, schiacciato da un albero e già senza vita. A nulla è valsa la corsa dei vigili del fuoco e del personale sanitario per l'uomo trovato in una zona sopra a Fierozzo, nel comune di Sant'Orsola, ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 25 marzo 2021) A terra, schiacciato da un albero e già senza vita. A nulla è valsa la corsa dei vigili del fuoco e del personale sanitario per l'uomoin una zona sopra a Fierozzo, nel comune di Sant'Orsola, ...

Tragedia nei boschi, morto un uomo trovato schiacciato sotto un albero il Dolomiti Fierozzo, muore schiacciato da un tronco Tragedia oggi nei boschi della valle dei Mocheni, a Fierozzo. Un uomo tentando di sradicare una pianta, utilizzando un mezzo meccanico, è stato travolto dal tronco. Dalle notizie del TGR, lo hanno tro ...

Morte Guerini, parla mister Menichini: 'L'anima di Daniel ci darà la forza' A qualche ora dalla tragica notizia della morte di Daniel Guerini, giovane calciatore della Primavera della Lazio, sono arrivate le dichiarazioni dell'allenator ...

