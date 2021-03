SailGP | la Danimarca presenta la sua squadra e ci sono due campionesse olimpiche

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lahato il suo team per il. Al suo interno cidue donne, entrambe. In una conferenza stampa il timoniere Nicolai Sehested ha annunciato che dellafaranno parte, anche per la seconda stagione, Rasmus Køstner, Martin Kirketerp, i fratelli Hans-Christian Rosendahl e Lars-Peter Rosendahl e Tom Johnson. Quest’ultimo australiano e unico straniero a bordo. Al gruppo si aggiungono le medagliedanesi Anne-Marie Rindom e Katja Salskov-Iversen. Rindom ha vinto due volte il Campionato del Mondo ed è stata medaglia di bronzo a Rio 2016. Salskov-Iversen ha portato a casa una medaglia di bronzo dal Brasile e ha vinto i Campionati del mondo nel 2017. Le due atletearrivate nel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SailGP Danimarca

La Gazzetta dello Sport

... la rada che è davanti al lungomare, ospiterà la tappa italiana di, la competizione velica ... In gara ci saranno Australia, America,, Inghilterra, Spagna, Giappone. Non c'è ancora l'...... la rada che è davanti al lungomare, ospiterà la tappa italiana di, la competizione velica ... In gara ci saranno Australia, America,, Inghilterra, Spagna, Giappone. Non c'è ancora l'...Il team Danimarca SailGP presentato da ROCKWOOL ha svelato l’equipaggio che correrà nella 2a stagione di SailGP, incluse due atlete danesi, che apportano ulteriore esperienza olimpica alla squadra. In ...Proprio questi tre fuoriclasse sono pronti per darsi nuovamente battaglia nel SailGP 2021-2022, una competizione velica ... un lungo tour passando da Plymouth (Gran Bretagna), Aarhus (Danimarca), ...