Riforma Pensioni 2021 ultime notizie, Quota 41 sostituisce Quota 100? (Di giovedì 25 marzo 2021) E’ tanta l’attesa per la Riforma Pensioni 2021 che stabilirà quelle che saranno le nuove opzioni valutabili dopo l’addio, ormai ufficiale, a Quota 100. Quota 100 infatti sparirà con la fine del 2021 e dal prossimo anno chi vorrà andare anticipatamente in pensione dovrà affidarsi ad altre soluzioni. Ma quali? Per il momento di proposte se ne sono fatte tante ma di concreto non c’è niente anche perché il Governo dovrà valutare nelle prossime settimane tutte le possibili strade da percorrere per fornire ai lavoratori la possibilità di lasciare anzitempo il mondo del lavoro con un’opzione che però non sarà più quella prevista fino all’anno in corso. E allora vediamo quelle che sono adesso le possibilità da valutare da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 marzo 2021) E’ tanta l’attesa per lache stabilirà quelle che saranno le nuove opzioni valutabili dopo l’addio, ormai ufficiale, ainfatti sparirà con la fine dele dal prossimo anno chi vorrà andare anticipatamente in pensione dovrà affidarsi ad altre soluzioni. Ma quali? Per il momento di proposte se ne sono fatte tante ma di concreto non c’è niente anche perché il Governo dovrà valutare nelle prossime settimane tutte le possibili strade da percorrere per fornire ai lavoratori la possibilità di lasciare anzitempo il mondo del lavoro con un’opzione che però non sarà più quella prevista fino all’anno in corso. E allora vediamo quelle che sono adesso le possibilità da valutare da ...

