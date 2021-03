Michelle Hunziker, bellezza senza paragoni: la scollatura scatena la passione dei fan (Di giovedì 25 marzo 2021) Michelle Hunziker ha postato una foto su Instagram per ricordare i suoi prossimi appuntamenti televisivi. I fan notano un dettaglio bollente La conduttrice Michelle HunzikerLa conduttrice ha postato una foto che ha messo in evidenza tutta la sua sensualità e bellezza. Qualità fisiche che da sempre hanno caratterizzato il suo personaggio che resta amatissimo da tutti i follower. Da anni in Italia, l’ex di Eros Ramazzotti rimane tra i personaggi della televisione e dello spettacolo più seguiti in assoluto. Anche sui social la moglie di Tommaso Trussardi riesce a scatenare la passione dei follower a suon di post che mettono in risalto il suo aspetto ma anche una simpatia unica. La sua allegria e positività emerge sempre, in tutti gli scatti che pubblica sulla sua pagina ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021)ha postato una foto su Instagram per ricordare i suoi prossimi appuntamenti televisivi. I fan notano un dettaglio bollente La conduttriceLa conduttrice ha postato una foto che ha messo in evidenza tutta la sua sensualità e. Qualità fisiche che da sempre hanno caratterizzato il suo personaggio che resta amatissimo da tutti i follower. Da anni in Italia, l’ex di Eros Ramazzotti rimane tra i personaggi della televisione e dello spettacolo più seguiti in assoluto. Anche sui social la moglie di Tommaso Trussardi riesce are ladei follower a suon di post che mettono in risalto il suo aspetto ma anche una simpatia unica. La sua allegria e positività emerge sempre, in tutti gli scatti che pubblica sulla sua pagina ...

