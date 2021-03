La fidanzata di Zenga: “Non ho ancora conosciuto Walter ma è contento di noi” (Di giovedì 25 marzo 2021) Intervistata al Maurizio Costanzo Show, Rosalinda Cannavò ha parlato così della sua storia con Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere dell'Inter Walter. «Va tutto benissimo con lui finalmente un amore vero a tutti gli effetti», ha raccontato al giornalista conduttore dello storico programma. L'attrice e il modello si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e stanno portando avanti in questo momento la loro relazione. Raccontano di condividere insieme l'appartamento milanese del ragazzo.Il giornalista ha anche chiesto: "Che dice papà Zenga?", riferendosi alla loro storia. «Lui è molto contento. Non ho ancora avuto modo di conoscere lui e la mamma di Andrea ma speriamo succeda presto», ha aggiunto l'attrice. Ha quindi fatto intendere che la loro è una storia vera. Anche se c'è chi, per il suo ... Leggi su golssip (Di giovedì 25 marzo 2021) Intervistata al Maurizio Costanzo Show, Rosalinda Cannavò ha parlato così della sua storia con Andrea, figlio dell'ex portiere dell'Inter. «Va tutto benissimo con lui finalmente un amore vero a tutti gli effetti», ha raccontato al giornalista conduttore dello storico programma. L'attrice e il modello si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e stanno portando avanti in questo momento la loro relazione. Raccontano di condividere insieme l'appartamento milanese del ragazzo.Il giornalista ha anche chiesto: "Che dice papà?", riferendosi alla loro storia. «Lui è molto. Non hoavuto modo di conoscere lui e la mamma di Andrea ma speriamo succeda presto», ha aggiunto l'attrice. Ha quindi fatto intendere che la loro è una storia vera. Anche se c'è chi, per il suo ...

