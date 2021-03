Juventus | Pirlo è scontento | due giocatori sul banco degli imputati

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 25 marzo 2021) In questo momento è difficile trovare delle note particolarmente positive in casa. Si potrebbe citare la crescita di Chiesa, gli assist di Cuadrado o i gol di Cristiano Ronaldo e poco altro. Sicuramente sono più ia deludere rispetto a quelli che stanno realmente facendo una grande stagione. Andreasarebbe infatti particolarmentedi due, specie dopo la sconfitta contro il Benevento. Il primo sarebbe Aaron Ramsey. Il gallese con il neotecnico bianconero ha avuto tante opportunità per mettersi in mostra e, dopo un inizio convincente, col tempo è calato e non poco. In estate potrebbe essere addio, sicuramente le prestazioni attuali non stanno agevolando una sua possibile permanenza. Ti potrebbe interessare, Capello commenta ...