Ilary Blasi rifatta? “Sì, ecco cosa ha ritoccato. Si vede”. Striscia svela tutto (Di giovedì 25 marzo 2021) Sul mistero del profilo estetico di Ilary Blasi nel corso degli anni, specialmente con il crescere impetuoso della sua popolarità in veste di conduttrice, sono girati innumerevoli rumor. Eppure niente era mai stato confermato. A tentare l’ardua impresa di provazione fattuale è intervenuto, una volta per tutte, il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia. La ormai storica rubrica Fatti e rifatti di Striscia la notizia lo scorso 24 marzo ha effettivamente posto in analisi con attenzione il fisico della moglie di Francesco Totti, comparando le foto di qualche anno fa con le ultime, tra queste anche quelle che ritraggono Ilary Blasi intenta a condurre l’ultima edizione de L’isola dei famosi. Ilary Blasi rifatta? I ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 25 marzo 2021) Sul mistero del profilo estetico dinel corso degli anni, specialmente con il crescere impetuoso della sua popolarità in veste di conduttrice, sono girati innumerevoli rumor. Eppure niente era mai stato confermato. A tentare l’ardua impresa di provazione fattuale è intervenuto, una volta per tutte, il tg satirico di Antonio Ricci,la notizia. La ormai storica rubrica Fatti e rifatti dila notizia lo scorso 24 marzo ha effettivamente posto in analisi con attenzione il fisico della moglie di Francesco Totti, comparando le foto di qualche anno fa con le ultime, tra queste anche quelle che ritraggonointenta a condurre l’ultima edizione de L’isola dei famosi.? I ...

