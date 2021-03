Il Regno Unito dichiara: 'L'unico contratto in esclusiva con AstraZeneca è il nostro, la Ue invece...' (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Regno Unito ha con AstraZeneca un contratto "di esclusiva" per la fornitura del vaccino contro il coronavirus, mentre l'Unione europea ne ha stipulato uno che si basa sui "migliori sforzi" da parte ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilha conun"di" per la fornitura del vaccino contro il coronavirus, mentre l'Unione europea ne ha stipulato uno che si basa sui "migliori sforzi" da parte ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ue e Regno Unito hanno raggiunto un'intesa sull'impegno a creare le condizioni per 'una soluzione vantaggiosa per t… - Agenzia_Ansa : Covid, maximulta di 5mila sterline a chi parte dal Regno Unito. Diventa legge il divieto di viaggio ai britannici,… - CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - mauriziocori1 : RT @Roma_Amore_Mio: Sua Altezza reale la principessa Margaret, contessa di Snowdon , ( seconda figlia di re Giorgio VI del Regno Unito e d… - filippocantell1 : RT @davcarretta: Il Regno Unito ha somministrato 31 milioni di dosi (al 23 marzo). Di queste 21 milioni di dosi sono state prodotte nell’U… -