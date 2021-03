Gazzetta: Meret piace a Everton, Inter e Roma (Di giovedì 25 marzo 2021) Se non riuscirà ad essere nuovamente il portiere titolare del Napoli, Alex Meret chiederà al club partenopeo di essere ceduto. Non avrebbe difficoltà a trovare un’altra squadra. La Gazzetta scrive che il giovane friulano piace a molti, sia in Italia che all’estero. Sono tre, in particolare, le squadre Interessate ad Alex: Everton, Inter e Roma. “Su di lui punterebbe volentieri l’Everton di Ancelotti. In Italia c’è l’Inter per sostituire Samir Handanovic, prossimo a compiere 37 anni. Senza considerare che la Roma lo segue da tempo: anche nella scorsa estate il club giallorosso fece un tentativo per averlo in prestito, ma la richiesta fu respinta. Stavolta, però, potrebbe essere Meret a impuntarsi, a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) Se non riuscirà ad essere nuovamente il portiere titolare del Napoli, Alexchiederà al club partenopeo di essere ceduto. Non avrebbe difficoltà a trovare un’altra squadra. Lascrive che il giovane friulanoa molti, sia in Italia che all’estero. Sono tre, in particolare, le squadreessate ad Alex:. “Su di lui punterebbe volentieri l’di Ancelotti. In Italia c’è l’per sostituire Samir Handanovic, prossimo a compiere 37 anni. Senza considerare che lalo segue da tempo: anche nella scorsa estate il club giallorosso fece un tentativo per averlo in prestito, ma la richiesta fu respinta. Stavolta, però, potrebbe esserea impuntarsi, a ...

