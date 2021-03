F1 | le 5 risposte che dovrà darci il GP del Bahrain Una in primis | a che punto è la Ferrari?

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021) Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza della stagione della Formula Uno. Il Mondiale 2021 partirà da Sakhir con il Gran Premio delladdove, due settimane fa, abbiamo assistito ai test pre-stagionali. Tre sessioni che hanno fatto vedere le prime cose importanti in vista dei 23 Gran Premi di questa annata ma, come sempre, i test vanno presi con le pinze. Anche per questo motivo i quesiti in vista del weekend sono numerosi. Andiamo ad analizzare i più importanti. 1 A chesarà laSF21? La grande domanda di questo esordio stagionale. Dopo la disastrosa SF1000 (che proprio a Sakhir mise in mostra limiti eclatanti a livello di velocità di punta) la nuova nata di Maranello saprà riportare più in alto Charles Leclerc ed il neo-arrivato Carlos Sainz? Per quanto visto nel corso della tre-giorni di test svolti ...