F1, Fernando Alonso: “La mia esperienza servirà per aiutare il team” (Di giovedì 25 marzo 2021) Fernando Alonso è intervento durante la conferenza stampa del Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. Lo spagnolo si appresta a rientrare nella massima formula dopo aver corso in altre realtà negli ultimi anni. Il vincitore del FIA World Endurance Championship 2018/2019 vestirà i colori di Alpine, il marchio sportivo di Renault. L’ex alfiere della Ferrari e della McLaren dividerà il box della compagine francese con il transalpino Esteban Ocon, confermato dopo le discrete performance dello scorso anno. Il due volte campione del mondo di F1 ha dichiarato alla stampa: “La F1 non risponde alla matematica, non ho molti anni di differenza da Hamilton. Devi cercare di divertirti il più possibile e lavorare al massimo per raggiungere i propri sogni. Sto cercando di fare questo ritorno per essere più competitivo possibile. La mia ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021)è intervento durante la conferenza stampa del Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. Lo spagnolo si appresta a rientrare nella massima formula dopo aver corso in altre realtà negli ultimi anni. Il vincitore del FIA World Endurance Championship 2018/2019 vestirà i colori di Alpine, il marchio sportivo di Renault. L’ex alfiere della Ferrari e della McLaren dividerà il box della compagine francese con il transalpino Esteban Ocon, confermato dopo le discrete performance dello scorso anno. Il due volte campione del mondo di F1 ha dichiarato alla stampa: “La F1 non risponde alla matematica, non ho molti anni di differenza da Hamilton. Devi cercare di divertirti il più possibile e lavorare al massimo per raggiungere i propri sogni. Sto cercando di fare questo ritorno per essere più competitivo possibile. La mia ...

