È morto in un incidente il 19enne Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio (Di giovedì 25 marzo 2021) È morto in un incidente stradale, all’età di 19 anni, Daniel Guerini, giocatore della Primavera della Lazio. In una nota il club esprime il suo cordoglio. “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”, si legge. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 a Roma, in via Palmiro Togliatti, all’altezza dell’incrocio con viale dei Romanisti.Nato a Roma e cresciuto nel vivaio della Lazio, Guerini aveva giocato anche nelle giovanili di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Èin unstradale, all’età di 19 anni,, giocatore. In una nota il club esprime il suo cordoglio. “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donneSocietà Sportivasi stringono attorno alla famiglia del giovane”, si legge. L’è avvenuto poco dopo le 20 a Roma, in via Palmiro Togliatti, all’altezza dell’incrocio con viale dei Romanisti.Nato a Roma e cresciuto nel vivaioaveva giocato anche nelle giovanili di ...

