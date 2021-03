Draghi: “Mai così consapevoli dell’importanza della salute, bisogna investire di più nella ricerca” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Mai come ora ci siamo resi conto di quanto sia importante per ciascuno di noi e per la società la salute e la ricerca scientifica che la garantisce. Ci ha indicato una strada per uscire dalla pandemia”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un videomessaggio inviato a un evento della Fondazione Veronesi. Il presidente del Consiglio sottolinea “il lavoro e lo studio di tanti, a partire dai più giovani ricercatori. A loro va il mio incoraggiamento e la mia stima: il loro lavoro è essenziale per garantire le cure, non solo per il Covid. Senza sostegno molti giovani dovrebbero rinunciare alla loro aspirazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Mai come ora ci siamo resi conto di quanto sia importante per ciascuno di noi e per la società lae lascientifica che la garantisce. Ci ha indicato una strada per uscire dalla pandemia”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario, in un videomessaggio inviato a un eventoFondazione Veronesi. Il presidente del Consiglio sottolinea “il lavoro e lo studio di tanti, a partire dai più giovanitori. A loro va il mio incoraggiamento e la mia stima: il loro lavoro è essenziale per garantire le cure, non solo per il Covid. Senza sostegno molti giovani dovrebbero rinunciare alla loro aspirazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

