Digital Green Certificate: cos’è e a cosa serve (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Unione europea ha lanciato il Digital Green Certificate, un documento che consentirà di viaggiare in questi mesi di pandemia tra gli Stati membri dell’Ue. Ma cos’è nello specifico e a cosa serve? Rispondere alla seconda domanda è fin troppo facile. L’obiettivo del Digital Green Certificate è quello di monitorare le persone che viaggiano per lavoro o divertimento e si spostano da uno stato all’altro. Grazie a questo strumento infatti si conoscerà con certezza lo stato di salute della persona viaggiatrice: se ha contratto in passato il Covid ed è guarita da questa infezione, se invece dal tampone risulta negativa e se, infine, è stata vaccinata. Ma entriamo nel dettaglio di questa proposta lanciata dall’Unione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Unione europea ha lanciato il, un documento che consentirà di viaggiare in questi mesi di pandemia tra gli Stati membri dell’Ue. Manello specifico e a? Rispondere alla seconda domanda è fin troppo facile. L’obiettivo delè quello di monitorare le persone che viaggiano per lavoro o divertimento e si spostano da uno stato all’altro. Grazie a questo strumento infatti si conoscerà con certezza lo stato di salute della persona viaggiatrice: se ha contratto in passato il Covid ed è guarita da questa infezione, se invece dal tampone risulta negativa e se, infine, è stata vaccinata. Ma entriamo nel dettaglio di questa proposta lanciata dall’Unione ...

Advertising

LiciaRonzulli : Il #passaportovaccinale voluto dalla Ue è un passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Il “Digital Green Cer… - Qualenergiait : Tutti gli appuntamenti della terza giornata - novambiente : RT @Ecomondo: #DigitalGreenWeeks Ultimi appuntamenti week #1 Road To #Ecomondo2021 14:30-15:30 ??Farming for Future 10 azioni per colti… - startzai : RT @ma_rosati: Rigenerare prodotti e componenti per acquisire vantaggi competitivi in un’economia circolare - ma_rosati : Rigenerare prodotti e componenti per acquisire vantaggi competitivi in un’economia circolare… -