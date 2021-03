Davanti a una grande vetrina per gli esaltatori di se stessi (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo scrittore Piersandro Pallavicini, che mi immagino sia una bravissima persona, ha dedicato tutto un suo sugoso e recente libro all’arte di uccidere nel modo più efferato quella parte del prossimo nostro che ci sta sulle balle (L’arte del buon uccidere, Mondadori, 2021). I personaggi esemplari ne sono tanti, quello che al cinema tiene il cellulare acceso e anzi risponde a lungo a chi lo ha chiamato, quello che al bar pontifica sveltamente e spocchiosamente di ogni cosa di questo mondo, quello che ogni due per tre vi dà del “fascista”, l’ormai attempata ex militante di Lotta continua che s’è trasformata in una militante del Lamento continuo. Eccetera. Da persona che mi immagino non farebbe del male a una mosca, Pallavicini dà consigli dettagliati quanto alla maniera di sopprimerli. Ad esempio quello con il telefono acceso al cinema va trattato così: “Per prima cosa fatelo tacere ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo scrittore Piersandro Pallavicini, che mi immagino sia una bravissima persona, ha dedicato tutto un suo sugoso e recente libro all’arte di uccidere nel modo più efferato quella parte del prossimo nostro che ci sta sulle balle (L’arte del buon uccidere, Mondadori, 2021). I personaggi esemplari ne sono tanti, quello che al cinema tiene il cellulare acceso e anzi risponde a lungo a chi lo ha chiamato, quello che al bar pontifica sveltamente e spocchiosamente di ogni cosa di questo mondo, quello che ogni due per tre vi dà del “fascista”, l’ormai attempata ex militante di Lotta continua che s’è trasformata in una militante del Lamento continuo. Eccetera. Da persona che mi immagino non farebbe del male a una mosca, Pallavicini dà consigli dettagliati quanto alla maniera di sopprimerli. Ad esempio quello con il telefono acceso al cinema va trattato così: “Per prima cosa fatelo tacere ...

Advertising

marcoconterio : Drammatico incidente a Roma. Ha perso la vita un ragazzo di diciannove anni, Daniel Guerini della Lazio Primavera.… - stebellentani : Avevamo il modello davanti agli occhi. Abbiamo perso, ci siamo fatti convincere che noi pensavamo alla salute, e ch… - AndreaOrlandosp : Un pensiero alle vittime del #Covid e alle loro famiglie. Un dolore davanti al quale non ci sono parole. Una battag… - Nefti666 : RT @Sam_Miao88: Davanti casa mia sono passati una ventina di ciclisti, non molto giovani, tutti insieme. Io non posso uscire dal comune. #… - aamwlias : certo portiamo rispetto a un programma televisivo che va perfettamente avanti senza di te ma sentiamoci presi per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Davanti una Card. Schoenborn critica Vaticano su benedizione delle coppie gay ... che è quasi diventato una rarità nel mondo di oggi: è qualcosa di grande e sacro, l'alleanza di un uomo e una donna per la vita, promessa e fatta davanti a Dio, che può poi portare anche a figli che ...

Le truppe di Base Riformista vogliono che Pompeo le porti in guerra - L'ipotesi delle due liste (una di riferimento di Pensare Democratico , l'altra di Base Riformista ) ...della data potrà tagliare fuori i sindaci che hanno mesi diciotto mesi di mandato davanti. Un'arma ...

Teramo, coltellate per gelosia davanti alla questura: grave un 49enne ilmessaggero.it Italia-Irlanda del Nord: una notte magica per Maldini e Cannavaro Il 22 gennaio 1997, in un precedente contro gli irlandesi, Cesare e Fabio fecero il loro esordio nella Nazionale maggiore: il primo sulla panchina, il futuro capitano in campo ...

Rieti, maltrattamenti in famiglia anche davanti ai figli: uomo allontanato dalla polizia RIETI - Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno dato esecuzione, nei confronti di un uomo di 50 anni, residente a Rieti, all’ordinanza di applicazione della ...

... che è quasi diventatorarità nel mondo di oggi: è qualcosa di grande e sacro, l'alleanza di un uomo edonna per la vita, promessa e fattaa Dio, che può poi portare anche a figli che ...L'ipotesi delle due liste (di riferimento di Pensare Democratico , l'altra di Base Riformista ) ...della data potrà tagliare fuori i sindaci che hanno mesi diciotto mesi di mandato. Un'arma ...Il 22 gennaio 1997, in un precedente contro gli irlandesi, Cesare e Fabio fecero il loro esordio nella Nazionale maggiore: il primo sulla panchina, il futuro capitano in campo ...RIETI - Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno dato esecuzione, nei confronti di un uomo di 50 anni, residente a Rieti, all’ordinanza di applicazione della ...