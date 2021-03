Dal 6 aprile 1.200 ristoratori aprono a pranzo e a cena: "È questione di sopravvivenza" (Di giovedì 25 marzo 2021) “Da martedì 6 aprile i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) associati a MIO Italia, apriranno a pranzo e a cena. Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza”. A renderlo noto è Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità. Come riportato dal Corriere della Sera, ad essere coinvolti saranno 1.200 ristoranti, pub birrerie, pizzerie in tutta Italia (di cui 300 a Roma e nel Lazio). Nel comunicato pubblicato sul sito di MIO Italia, si legge ancora: “Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola sono costretti a chiudere-aprire-chiudere, in contrasto con le evidenze scientifiche, senza prospettive, programmazione, piani di rilancio, indennizzi ragionevoli, interventi sui costi fissi. Nulla. Non sono ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) “Da martedì 6i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) associati a MIO Italia, apriranno ae a. Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma unadi”. A renderlo noto è Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità. Come riportato dal Corriere della Sera, ad essere coinvolti saranno 1.200 ristoranti, pub birrerie, pizzerie in tutta Italia (di cui 300 a Roma e nel Lazio). Nel comunicato pubblicato sul sito di MIO Italia, si legge ancora: “Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola sono costretti a chiudere-aprire-chiudere, in contrasto con le evidenze scientifiche, senza prospettive, programmazione, piani di rilancio, indennizzi ragionevoli, interventi sui costi fissi. Nulla. Non sono ...

