Corea del Nord, Kim Jong-un lancia due missili balistici nel Mare del Giappone. Seul e Tokyo in allerta (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo un anno di pausa e per la prima volta da quando Joe Biden è presidente, la Corea del Nord – secondo quanto riferiscono da Corea del Sud e Giappone – ha lanciato missili balistici nel Mar del Giappone. I missili, identificati come “due proiettili non identificati”, sono stati lanciati pochi giorni dopo la visita a Seul e Tokyo del segretario di stato americano Antony Blinken e del ministro della Difesa Lloyd Austin, e delle esercitazioni militari congiunte di Usa e Corea del Sud. Durante gli incontri diplomatici, Blinken ha sottolineato la necessità di denuclearizzare le due Coree, proposta stroncata da Pyongyang che per voce del viceministro della Difesa, Choe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo un anno di pausa e per la prima volta da quando Joe Biden è presidente, ladel– secondo quanto riferiscono dadel Sud e– hatonel Mar del. I, identificati come “due proiettili non identificati”, sono statiti pochi giorni dopo la visita adel segretario di stato americano Antony Blinken e del ministro della Difesa Lloyd Austin, e delle esercitazioni militari congiunte di Usa edel Sud. Durante gli incontri diplomatici, Blinken ha sottolineato la necessità di denuclearizzare le due Coree, proposta stroncata da Pyongyang che per voce del viceministro della Difesa, Choe ...

