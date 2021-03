Campania, muore improvvisamente a 15 anni: intero paese in lutto per Elisa (Di giovedì 25 marzo 2021) lutto in Campania per l’improvvisa scomparsa di Elisa Muto, 15enne di Marzano di Nola (Avellino). La notizia ha circolato questa mattina con insistenza nei gruppi social cittadini gettando nello sgomento amici e parenti. Figlia di Roberto Muto, mister della Società Sporting Domicella, è deceduta prematuramente. Irpinia in lutto, Elisa muore a 15 anni La giovane L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 marzo 2021)inper l’improvvisa scomparsa diMuto, 15enne di Marzano di Nola (Avellino). La notizia ha circolato questa mattina con insistenza nei gruppi social cittadini gettando nello sgomento amici e parenti. Figlia di Roberto Muto, mister della Società Sporting Domicella, è deceduta prematuramente. Irpinia ina 15La giovane L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fanpage : Aveva appena 38 anni. Un'altra giovane vita stroncata dal Coronavirus - menadelgiudice1 : altra cavolata che ci costerà soldi!! Ma @val_ciarambino nessuno riesce a fermare questo personaggio ?? Può essere… - marcovce : RT @ansa_ambiente: 'In #Campania non si muore solo di #Covid, ma soprattutto di #tumori e patologie effetto della #terradeifuochi'. È l'app… - salernonotizie : Choc in Campania: muore prof 31enne. Un mese fa era stata vaccinata - JuriLertora : RT @MeMyselfandB15: La Puglia, la Campania... il Sud... lasciato a se stesso con queste realtà, con gli ospedali pieni che non funzionano,… -