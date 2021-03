Calciomercato Juventus | Ronaldo può rimanere | la chiave è Benzema

(Di giovedì 25 marzo 2021) Viene difficile pensare che Cristianopossa lasciare un compito a metà. Nella sua carriera, il portoghese, ha solo vinto ovunque abbia giocato e anche se in Italia ha vinto con la maglia della, sa perfettamente che il vero obiettivo della squadra non era di certo vincere la Serie A. Quest’anno la Champions League è nuovamente sfumata, il campionato sembra un obiettivo irraggiungibile e di conseguenza arimane solo la finale di Coppa Italia e la possibilità di vincere il titolo di capocannoniere dove dovrà vedersela con Romelu Lukaku.obiettivo difficile Karim, attaccante del Real MadridL’insoddisfazione disicuramente è tanta. Il portoghese potrebbe decidere di cambiare ...

Advertising

Gazzetta_it : #Juve, preso il giovane #EliasSolberg, il nuovo Hauge. Chi è, dove gioca #calciomercato - gilnar76 : Ronaldo, messaggio al suo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Caso tamponi Lazio: domani la ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - rossetto_don : RT @BombeDiVlad: #VLADSGOTTALENT - ???? #KaioJorge, craque con la precocità del predestinato ?? Alla scoperta del classe 2002 che stupisce al… - KunNicoolas : RT @BombeDiVlad: ???? La #Juventus ha raggiunto un accordo con il #Lione ?? Per il trasferimento di Houssem #Aouar in Italia #LBDV #LeBombeDi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

, a caccia di record della storia. Il portierone bianconero potrebbe rimanere un altro anno per un motivo speciale., Gigi Buffon verso la permanenza di un ...... oggi, un simile campione della panchina? Lapotrebbe essere l'idea più allettante, ma ... VIRGILIO SPORT - 25 - 03 - 2021 11:52: la nuova Roma secondo Massimiliano AllegriIn un corsivo su calciomercato.com la firma della Gazzetta dice che per come è fatto Allegri, la Roma sarebbe da preferire al Napoli, “dove tutti gli allenatori, da Mazzarri a Gattuso, passando da Sar ...Il tedesco si sta confermando uno degli esterni più forti d’Europa e fa gola a diversi top club, tra cui la Juventus, in passato già accostata al numero otto. La Juventus mette nel mirino Gosens Il ...