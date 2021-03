Bordoni | Raggi e Zingaretti? Gestione rifiuti da commissariare

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Roma e i suoihanno oramai assunto il carattere di una vera e propria tragedia dove si fondono in egual maniera inefficienza e la totale assenza di volonta’ nel voler risolvere l’annoso problema con il continuo rimpallo di responsabilita’ tra la sindacae il governatore di Regione. Cosi’ il vice presidente della Commissione Ambiente, Davidedella Lega.poi aggiunge : “Nel Lazio le poche discariche aperte sono in via di esaurimento e a questo bisogna aggiungere la carenza di impianti per l’incenerimento dei. La sindaca di Roma ha revocato la delibera comunale di individuazione del sito della discarica a Monte Carnevale e la stessa Regione Lazio ha sospeso, in autotutela, la conferenza di servizi sulla discarica.” “Siamo arrivati ...