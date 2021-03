Aumentano i contagi a Monreale, il bilancio sale a 93 (Di giovedì 25 marzo 2021) Continua a salire a Monreale il numero degli attuali positivi. Sono 4 i nuovi contagi registrati nel Monrealese, un fatto che fa salire il bilancio a quota 93. Resta invariato, invece, il numero di guariti, stabile a 440. Lo riporta il bollettino del comune di Monreale, comunicato dal sindaco Alberto Arcidiacono. L'articolo proviene da Monrealelive.it. Leggi su monrealelive (Di giovedì 25 marzo 2021) Continua a salire ail numero degli attuali positivi. Sono 4 i nuoviregistrati nelse, un fatto che fa salire ila quota 93. Resta invariato, invece, il numero di guariti, stabile a 440. Lo riporta il bollettino del comune di, comunicato dal sindaco Alberto Arcidiacono. L'articolo proviene dalive.it.

