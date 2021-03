1 minuto in Borsa 25 marzo 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) (TeleBorsa) – Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. Settore utility (+2,43%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore telecomunicazioni (-4,77%). Tra le maggiori valute, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il M3 dell’Unione Europea, pari a 12,3%. È previsto domani dalla Spagna l’annuncio del PIL su base sia trimestrale che annuale. Sempre domani, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Tele) – Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. Settore utility (+2,43%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore telecomunicazioni (-4,77%). Tra le maggiori valute, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il M3 dell’Unione Europea, pari a 12,3%. È previsto domani dalla Spagna l’annuncio del PIL su base sia trimestrale che annuale. Sempre domani, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia ...

