Uomini e donne, anticipazioni: Gemma costretta a lasciare lo studio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Uomini e donne ritorna con il suo consueto appuntamento. Grande apprensione per Gemma Galgani costretta ad allontanarsi dallo studio. Il programma condotto da Maria De Filippi continua a tenere incollati i telespettatori allo schermo. Oggi andrà in onda la prima parte della registrazione dello scorso 12 marzo. Ancora una volta una delle protagoniste sarà Gemma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

