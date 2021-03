Tempest e non solo. Dove va la Difesa tra Italia e Regno Unito (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dalla condivisione degli interessi (nel Mediterraneo allargato) al rafforzamento della collaborazione industriale (a partire dal Tempest). Si muove tra queste due direttrici il rapporto nella Difesa tra Italia e Regno Unito, oggi al centro del colloquio telefonico tra il ministro Lorenzo Guerini e il collega Ben Wallace, che solo pochi giorni fa ha presentato il documento con cui Londra ha rivisto nel complesso la propria organizzazione militare nell’ambizione di una Global Britain e di una “Defense in a competitive age”. Il titolare di palazzo Baracchini era invece reduce dalla due-giorni africana, tra Gibuti e Somalia, con l’obiettivo di far convergere anche i partner europei in un rafforzato impegno nel continente. E così, il “colloquio cordiale e proficuo” è iniziato su questi due ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dalla condivisione degli interessi (nel Mediterraneo allargato) al rafforzamento della collaborazione industriale (a partire dal). Si muove tra queste due direttrici il rapporto nellatra, oggi al centro del colloquio telefonico tra il ministro Lorenzo Guerini e il collega Ben Wallace, chepochi giorni fa ha presentato il documento con cui Londra ha rivisto nel complesso la propria organizzazione militare nell’ambizione di una Global Britain e di una “Defense in a competitive age”. Il titolare di palazzo Baracchini era invece reduce dalla due-giorni africana, tra Gibuti e Somalia, con l’obiettivo di far convergere anche i partner europei in un rafforzato impegno nel continente. E così, il “colloquio cordiale e proficuo” è iniziato su questi due ...

