Sono 16.695 le prenotazioni vaccino nella fascia 79-75 anni e vulnerabili in FVG (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Alle 12 di oggi le prenotazioni per le vaccinazioni a favore delle classi di età 79-75 anni e per le persone con vulnerabilità ammonta complessivamente a circa 16.695 unità”. A darne informazione è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “In particolare, dal momento in cui Sono state aperte le agende e fino ad ora, si Sono prenotate 9.673 persone per la fascia di età 79-75 mentre per le categorie dei vulnerabili il numero di prenotazioni è di 7.022 unità, per un totale complessivo pari a 16.695”. “Il sistema delle prenotazioni – aggiunge Riccardi – già testato nei mesi precedenti, sta rispondendo bene; l’elevato numero di prenotazioni nel giro di qualche ora dall’avvio ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Alle 12 di oggi leper le vaccinazioni a favore delle classi di età 79-75e per le persone contà ammonta complessivamente a circa 16.695 unità”. A darne informazione è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “In particolare, dal momento in cuistate aperte le agende e fino ad ora, siprenotate 9.673 persone per ladi età 79-75 mentre per le categorie deiil numero diè di 7.022 unità, per un totale complessivo pari a 16.695”. “Il sistema delle– aggiunge Riccardi – già testato nei mesi precedenti, sta rispondendo bene; l’elevato numero dinel giro di qualche ora dall’avvio ...

Advertising

folucar : RT @BreakingItalyNe: CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 401 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 104.642: Sale a 2.695.301 morti nel Mondo [U… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 401 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 104.642: Sale a 2.695.301 morti nel Mondo… - EStefanutto : @ilrisolutoreIT @Agenzia_Italia @IzzoEdo nel mondo i decessi per c19 sono 2.695.729.... i conti non tornano! (fonte… - not4ro : @glsiviero @ToDonneInAzione @ilpost 'Eppure, su circa 6000 telefonate, solo 695 (una su dieci) si sono trasformate… - mlpedo1 : RT @GiovanniToti: Oggi in #Liguria sono 343 i nuovi positivi al #Covid19, a fronte di 4.839 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 o… -