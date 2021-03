Sinner-Gaston in tv: data, orario e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Jannik Sinner esordirà contro Hugo Gaston al secondo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Dopo un bye al primo turno, l’azzurro, testa di serie numero 21, sfiderà il francese Gaston. Il transalpino, in tabellone grazie ad una wild card, al debutto ha superato Dominik Koepfer in due comodi set. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida è in programma nella giornata di venerdì 26 marzo, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Jannikesordirà contro Hugoal secondo turno deldi. Dopo un bye al primo turno, l’azzurro, testa di serie numero 21, sfiderà il francese. Il transalpino, in tabellone grazie ad una wild card, al debutto ha superato Dominik Koepfer in due comodi set. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida è in programma nella giornata di venerdì 26 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo è affia Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Sinner-Gaston in tv: data, orario e diretta streaming Masters 1000 #MiamiOpen - lorenzofares : @janniksin ???? farà il suo esordio al #MiamiOpen ???? vs Hugo Gaston ???? (61 64 a Dominik Koepfer ????) #Sinner ???? ha gi… - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Sorteggi degli ???? con i Q/LL ???? Travaglia vs Tiafoe ???? (21) Sinner vs vincente Gaston-Koepfer ???? Caruso vs Uchiyama ????… - OrlandoSantell1 : RT @GeorgeSpalluto: Sorteggi degli ???? con i Q/LL ???? Travaglia vs Tiafoe ???? (21) Sinner vs vincente Gaston-Koepfer ???? Caruso vs Uchiyama ????… - GeorgeSpalluto : Sorteggi degli ???? con i Q/LL ???? Travaglia vs Tiafoe ???? (21) Sinner vs vincente Gaston-Koepfer ???? Caruso vs Uchiyama… -