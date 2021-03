Scuola, rientro dopo Pasqua: è pressing del governo; in Campania nodo sicurezza (Di giovedì 25 marzo 2021) Le scuole primarie e dell?infanzia potrebbero riaprire subito dopo Pasqua. O almeno è nelle intenzioni del governo, piuttosto ottimista che le ristrettezze delle ultime settimane e la... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 marzo 2021) Le scuole primarie e dell?infanzia potrebbero riaprire subito. O almeno è nelle intenzioni del, piuttosto ottimista che le ristrettezze delle ultime settimane e la...

Advertising

SirDistruggere : Prov di Piacenza Una ragazzina interrompe una gravidanza, al suo rientro a SCUOLA, sulla porta della classe e in co… - AndreaAsilo : RT @flayawa: Tamponi periodici e a tappeto per poter andar a scuola È la proposta del Garante dell’infanzia (GARANTE???) appoggiata da ?@… - capraneipascoli : RT @SirDistruggere: Prov di Piacenza Una ragazzina interrompe una gravidanza, al suo rientro a SCUOLA, sulla porta della classe e in corrid… - lorenzobellocch : RT @SirDistruggere: Prov di Piacenza Una ragazzina interrompe una gravidanza, al suo rientro a SCUOLA, sulla porta della classe e in corrid… - fiordisale : RT @Omantini: -