Sassuolo | Locatelli sul suo passato | “Addio al Milan devastante”

Manuel Locatelli, talento azzurro del Sassuolo, si racconta a Sky Sport su passato, presente ed uno sguardo al futuro. "Da quando sono al Sassuolo ho raggiunto consapevolezza di chi sono veramente, ora ho trovato un realtà bellissima"– dice Locatelli sulla sua attuale squadra. Il giovane talento, al centro delle voci di mercato, non si sbilancia sul proprio futuro: "non so se questo sarà il mio ultimo anno qui". Infine, un tuffo nel passato, con l'esperienza al Milan ormai alle spalle, ma un Addio non del tutto digerito: "Il momento in cui mi è stato detto dal Milan che avremmo dovuto prendere due strade separate è stato devastante".

