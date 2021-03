Riapertura scuole, Ghizzoni (PD): “Ogni sforzo deve essere finalizzato a trovare soluzioni veloci e praticabili” (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Condividiamo e apprezziamo l'indirizzo del Presidente Draghi in merito a pianificare la Riapertura delle scuole: Ogni sforzo deve essere finalizzato a trovare soluzioni veloci e praticabili affinché, a partire da nidi, scuole d'infanzia e primaria, possano riprendere le attività scolastiche in piena sicurezza per bambine, bambini, docenti e personale scolastico. La primavera cominci dalla scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Condividiamo e apprezziamo l'indirizzo del Presidente Draghi in merito a pianificare ladelleaffinché, a partire da nidi,d'infanzia e primaria, possano riprendere le attività scolastiche in piena sicurezza per bambine, bambini, docenti e personale scolastico. La primavera cominci dalla scuola". L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permetten… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - pdnetwork : Il piano #vaccini e la possibile riapertura delle scuole, la situazione di emergenza della #sanità in #Lombardia e… - anitaelaura : RT @IlPrimatoN: Draghi incontra Speranza e il Cts per valutare il prolungamento della zona rossa pure dopo Pasqua, unica possibile riapertu… - megliobarbari : RT @borghi_claudio: @vale_ria_ Ha detto riapertura scuole anche nelle zone rosse. ?? -