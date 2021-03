Recovery e rilancio Sud, Giosy Romano (CISE): svolta passa da miglioramento capacità spesa (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – “Per colmare il divario ormai insostenibile tra Nord e Sud – questione sulla quale ha posto l’attenzione il Presidente del Consiglio Draghi – serve una strategia complessiva che, come conferma il Ministro dell’Economia, Franco deve passare per il miglior utilizzo anche dei fondi strutturali europei e di quelli per lo sviluppo e la coesione“. E’ quanto ha dichiarato Giosy Romano al termine degli Stati Generali, convocati dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Parlando dei miliardi in arrivo dall’Europa da destinare al Mezzogiorno che serviranno anche ad ammodernare finalmente le infrastrutture, il Premier ha avvertito che bisogna migliorare la capacità di spendere. La Confederazione per lo sviluppo economico dalla sua nascita si batte per raggiungere questo risultato”, dice ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – “Per colmare il divario ormai insostenibile tra Nord e Sud – questione sulla quale ha posto l’attenzione il Presidente del Consiglio Draghi – serve una strategia complessiva che, come conferma il Ministro dell’Economia, Franco devere per il miglior utilizzo anche dei fondi strutturali europei e di quelli per lo sviluppo e la coesione“. E’ quanto ha dichiaratoal termine degli Stati Generali, convocati dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Parlando dei miliardi in arrivo dall’Europa da destinare al Mezzogiorno che serviranno anche ad ammodernare finalmente le infrastrutture, il Premier ha avvertito che bisogna migliorare ladi spendere. La Confederazione per lo sviluppo economico dalla sua nascita si batte per raggiungere questo risultato”, dice ...

