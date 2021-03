Partner sessuali, quanti sono troppi (o troppo pochi)? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Esiste un numero ideale di Partner sessuali? quanti dovresti averne avuti (per sentirti “maturo” o nella media)? La verità è che non esiste un numero giusto, non è un male che tu ne abbia solo uno o che il tuo numero sia superiore a quello degli altri. Gli esperti, però, hanno scoperto che questo è un tema in base al quale puoi subire dei pregiudizi e influenzare le tue possibilità di avere una relazione. È un argomento che alla fine viene fuori quando ci si trova in una nuova relazione e, secondo Psychology Today, bisogna tenere presente che c'è chi tende a ridurre il numero, mentre altri tendono ad aumentarlo: il grande dubbio o incertezza nella mente di tutti è se il numero sia troppo alto o troppo basso. Non ha alcun senso, eppure, sì, pare che l'esperienza sessuale sia un tema a cui siamo tutti ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Esiste un numero ideale didovresti averne avuti (per sentirti “maturo” o nella media)? La verità è che non esiste un numero giusto, non è un male che tu ne abbia solo uno o che il tuo numero sia superiore a quello degli altri. Gli esperti, però, hanno scoperto che questo è un tema in base al quale puoi subire dei pregiudizi e influenzare le tue possibilità di avere una relazione. È un argomento che alla fine viene fuori quando ci si trova in una nuova relazione e, secondo Psychology Today, bisogna tenere presente che c'è chi tende a ridurre il numero, mentre altri tendono ad aumentarlo: il grande dubbio o incertezza nella mente di tutti è se il numero siaalto obasso. Non ha alcun senso, eppure, sì, pare che l'esperienza sessuale sia un tema a cui siamo tutti ...

