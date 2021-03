Paratico | incendio nella notte alla casa del custode della roggia | più di 3 ore per domarlo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ci sono volute più di tre ore per domare il vastodivampatotra martedì e mercoledìdelFusia di(Bs), sul lago d’Iseo, al confine con la provincia di Bergamo. A prendere fuoco è stato il tetto in legno da 120 metri quadrati, andato completamente distrutto. La richiesta di intervento è partita poco prima delle due e nel giro di una ventina di minuti in via Molino, a due passi da Sarnico, proprio accantodiga di deflusso del lago al fiume Oglio, sono arrivati i Vigili del fuoco: cinque squadre in tutto da Brescia, Chiari e Palazzolo, per un totale di sette mezzi, anche con autoscala e autobotte, e 23 uomini impegnati. L’operazione è proseguita fino alle ...