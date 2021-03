Morta Emi | prima figlia di Vittorio De Sica Il fratello Christian | «Mi mancherai»

(Di mercoledì 24 marzo 2021) «Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà». Christian De Sica ha usato queste sole, poche parole per dare notizia della morte di Emi, sua sorella maggiore. Su Facebook, ha pubblicato una foto della donna, ancora giovane, di fianco al grande Vittorio. Nello scatto in bianco e nero, Emi De Sica sorride, con una luce e una passione che ogni persona che ne ha incrociato il cammino giura di aver visto risplendere.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morta all'età di 83 anni Emi De Sica, prima figlia di Vittorio e della sua prima moglie, l'attrice Giuditta Riss… - repubblica : Morta Emi De Sica, figlia di Vittorio. Christian De Sica: 'Mi mancherai, dai un bacio a papà' - fanpage : Grandissimo dolore per Christian De Sica, è morta sua sorella Emi - CineclubVittor1 : Morta #EmiDeSica, primogenita del Maestro Vittorio. Riporta la notizia su #Facebook @ChriDeSica scrivendo: “Ciao Em… - MarioPlacidini : RT @orasolaretv2000: Se n'è andata Emi #DeSica, la prima figlia di #VittorioDeSica è morta oggi #23marzo a 83 anni. A L'Ora Solare intervis… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Emi

E'all'età di 83 anniDe Sica, prima figlia di Vittorio e della sua prima moglie, l'attrice Giuditta Rissone. A darne notizia è stato Christian De Sica, che ha postato su Facebook una foto in ...Il post di Christian De Sica su' Ciao, mi mancherai. Dai un bacio a papà' . Questo il breve messaggio pubblicato sul profilo Facebook di Christian De Sica . A corredo un'immagine in bianco e ...Poco prima delle 8 di questa mattina un brutto incidente ha interessato il tratto autostradale al km 615 Sud tra Anagni e Ferentino. Per cause al vaglio degli ...In particolare, aveva scritto Lettere dal set, edizioni SugarCo, e partecipato nel 1984 al volume Vittorio De Sica Leggi anche –> Sanitari dissero no al vaccino, la decisione. Poche le parole dedicate ...