Monopoli | trovato un altro positivo | salgono a 23 i casi Il comunicato

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Continua a non fermarsi il cluster in casa del, che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale hache sono salite a 23 idi positività. Questa la nota: “La S.S.1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, martedì 23 marzo, è stata riscontrata una nuova positività al COVID-19 di un calciatore. Attualmente, sono 23 le positività appartenenti al gruppo squadra, di cui 14 calciatori. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

