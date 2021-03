Luca Traini, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni per strage (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini, il 31enne che a Macerata il 3 febbraio 2018 sparò contro diversi migranti ferendone sei. I giudici della sesta sezione penale di Piazza Cavour hanno confermato il reato di strage aggravata dall’odio razziale, come chiesto dal sostituto pg di Cassazione Marco Dall’Olio: “confermare la condanna a 12 anni di reclusione per il reato di strage nei confronti di Luca Traini, che a Macerata il 3 febbraio 2018 sparò contro diversi migranti ferendone sei. Quella mattina, per il suo sciagurato tour della morte, è uscito di casa con una pistola Glock e una ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Corte dihato laa 12di reclusione per, il 31enne che a Macerata il 3 febbraio 2018 sparò contro diversi migranti ferendone sei. I giudici della sesta sezione penale di Piazza Cavour hannoto il reato diaggravata dall’odio razziale, come chiesto dal sostituto pg diMarco Dall’Olio: “re laa 12di reclusione per il reato dinei confronti di, che a Macerata il 3 febbraio 2018 sparò contro diversi migranti ferendone sei. Quella mattina, per il suo sciagurato tour della morte, è uscito di casa con una pistola Glock e una ...

