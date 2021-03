Lombardia: Consiglio regionale e Anci siglano accordo per favorire ripresa (2) (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - Il progetto promosso da Consiglio regionale e Anci Lombardia è rivolto ai Comuni lombardi, alle Unioni dei Comuni, alle Comunità Montane, alle province lombarde e alla Città metropolitana. L'accordo è finalizzato ad attivare processi partecipativi che prendano spunto direttamente dalle esigenze e dalle richieste dei territori e degli enti locali, con particolare attenzione alle nuove necessità e agli effetti prodotti dall'emergenza pandemica causata dal Covid-19. Obiettivo principale sarà quelli di far crescere nei rispettivi enti competenze in grado di attivare efficacemente le relazioni internazionali necessarie per cogliere le opportunità europee della programmazione 2021-27 e del pacchetto connesso al Recovery Fund, facendo tesoro anche dell'esperienza dei Seav (Servizi Europa d'Area ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - Il progetto promosso daè rivolto ai Comuni lombardi, alle Unioni dei Comuni, alle Comunità Montane, alle province lombarde e alla Città metropolitana. L'è finalizzato ad attivare processi partecipativi che prendano spunto direttamente dalle esigenze e dalle richieste dei territori e degli enti locali, con particolare attenzione alle nuove necessità e agli effetti prodotti dall'emergenza pandemica causata dal Covid-19. Obiettivo principale sarà quelli di far crescere nei rispettivi enti competenze in grado di attivare efficacemente le relazioni internazionali necessarie per cogliere le opportunità europee della programmazione 2021-27 e del pacchetto connesso al Recovery Fund, facendo tesoro anche dell'esperienza dei Seav (Servizi Europa d'Area ...

