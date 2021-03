Lacrime di Fuoco, il nuovo brano di Federica Giglio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dal 26 marzo sarà disponibile in rotazione radiofonica “Lacrime DI Fuoco” (BIT Records), il nuovo brano di Federica Giglio, in arte LILY. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 19 marzo.Parliamo tutti d’amore, ascoltiamo canzoni, guardiamo film, leggiamo libri che celebrano legami indissolubili e sentimenti antichi: e poi? E poi non possiamo fare a meno di ferire chi amiamo. “Lacrime DI Fuoco”, nuovo brano di LILY, è una canzone che parla d’amore nella sua totalità, andando oltre la pura accezione romantica ed enfatizzando l’importanza nel coltivare qualunque tipo di rapporto e legame affettivo con costanza, senza dare nulla per scontato. Spiega Lily a proposito del ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dal 26 marzo sarà disponibile in rotazione radiofonica “DI” (BIT Records), ildi, in arte LILY. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 19 marzo.Parliamo tutti d’amore, ascoltiamo canzoni, guardiamo film, leggiamo libri che celelegami indissolubili e sentimenti antichi: e poi? E poi non possiamo fare a meno di ferire chi amiamo. “DI”,di LILY, è una canzone che parla d’amore nella sua totalità, andando oltre la pura accezione romantica ed enfatizzando l’importanza nel coltivare qualunque tipo di rapporto e legame affettivo con costanza, senza dare nulla per scontato. Spiega Lily a proposito del ...

