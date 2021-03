It Takes Two un capolavoro co-op? Josef Fares, Geoff Keighley e Phil Spencer reagiscono ai voti delle recensioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) It Takes Two è il nuovo titolo di Hazelight, i creatori di A Way Out: sebbene il gioco uscirà per tutti il 26 marzo, la stampa specializzata ha avuto già l'occasione di poter provare il titolo e in queste ore stanno arrivando le prime recensioni (ci siamo anche noi, se siete curiosi di sapere il nostro parere). Ovviamente chi poteva commentare i primi voti della critica se non Josef Fares stesso? Fares è noto per essere schietto e per non avere filtri. Durante i The Game Awards nel 2017, Fares è apparso sul palco in cui ha dichiarato quanto fosse appassionato, prima di urlare "F**k the Oscar". Più recentemente, lo sviluppatore ha avuto da ridire per la nomenclatura di Xbox Series X/S dichiarando che manda in confusione le persone. Dopo la pubblicazione ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) ItTwo è il nuovo titolo di Hazelight, i creatori di A Way Out: sebbene il gioco uscirà per tutti il 26 marzo, la stampa specializzata ha avuto già l'occasione di poter provare il titolo e in queste ore stanno arrivando le prime(ci siamo anche noi, se siete curiosi di sapere il nostro parere). Ovviamente chi poteva commentare i primidella critica se nonstesso?è noto per essere schietto e per non avere filtri. Durante i The Game Awards nel 2017,è apparso sul palco in cui ha dichiarato quanto fosse appassionato, prima di urlare "F**k the Oscar". Più recentemente, lo sviluppatore ha avuto da ridire per la nomenclatura di Xbox Series X/S dichiarando che manda in confusione le persone. Dopo la pubblicazione ...

