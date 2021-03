In’s per le donne: l’impegno concreto di chi crede nel futuro al femminile (Di mercoledì 24 marzo 2021) Diamo il meglio da professioniste, da madri, da amiche, compagne di vita. Anzi, noi donne diamo il doppio, perché solo noi siamo così. Eppure troppo spesso dobbiamo ancora faticare per farci largo e lo confermano gli ultimi implacabili dati in fatto di lavoro femminile: nel solo 2020, l’anno della pandemia, il numero di imprese femminili è crollato del 42,3%. C’è però chi ci sostiene, con un impegno costante e concreto, come IN’s: con i suoi 470 negozi in 9 regioni italiane, in cui il 60% degli impiegati è donna, l’insegna italiana discount lancia per il 2021, nel mese marzo, un progetto per valorizzare il ruolo e il lavoro delle donne nella società, #INSPERLEDONNE. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) Diamo il meglio da professioniste, da madri, da amiche, compagne di vita. Anzi, noi donne diamo il doppio, perché solo noi siamo così. Eppure troppo spesso dobbiamo ancora faticare per farci largo e lo confermano gli ultimi implacabili dati in fatto di lavoro femminile: nel solo 2020, l’anno della pandemia, il numero di imprese femminili è crollato del 42,3%. C’è però chi ci sostiene, con un impegno costante e concreto, come IN’s: con i suoi 470 negozi in 9 regioni italiane, in cui il 60% degli impiegati è donna, l’insegna italiana discount lancia per il 2021, nel mese marzo, un progetto per valorizzare il ruolo e il lavoro delle donne nella società, #INSPERLEDONNE.

Advertising

ItalianAirForce : Questa mattina, in occasione dell'anniversario della Proclamazione della #MadonnadiLoreto quale Patrona universale… - virginiaraggi : Auguri a tutti i papà. A chi è in prima linea durante quest’emergenza e non smette di lottare per poter dare ai pro… - Einaudieditore : Andrea Vitali, in libreria questa settimana con Vivida mon amour, s’è rimesso il camice e vaccina gli anziani del p… - voceditalia : Covid, asta record da Christie’s per Banksy: ricavato in beneficenza - ambasciatasvizz : RT @UVEK_DATEC: Preparazione della conferenza sul clima a Glasgow #Cop26, su invito di ????, ???? e dell’????. Per la CF @s_sommaruga è chiaro: «… -