India:4 suore aggredite in treno, l'accusa è 'evangelizzano' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quattro religiose cattoliche, due suore e due novizie, sono state fatte scendere da un treno che viaggiava in Uttar Pradesh, aggredite violentemente da alcuni giovani membri dell'organizzazione Akhil ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quattro religiose cattoliche, duee due novizie, sono state fatte scendere da unche viaggiava in Uttar Pradesh,violentemente da alcuni giovani membri dell'organizzazione Akhil ...

Ultime Notizie dalla rete : India suore India:4 suore aggredite in treno, l'accusa è 'evangelizzano' Le suore sono state costrette a svestirsi dalla tunica, cosa inaccettabile. Il governatore dell'Uttar Pradesh indossa le vesti del monaco induista e si muove liberamente. Noi abbiamo lo stesso ...

Folla di estremisti indù circonda e scaccia dal treno due suore e due novizie L'esperienza delle quattro suore a Jhansi è solo l'ultimo esempio di come le condizioni sociali in India stiano diventando intolleranti verso le altre religioni. Decine di migliaia di sacerdoti e ...

India:4 suore aggredite in treno, l'accusa è 'evangelizzano' - Ultima Ora Agenzia ANSA India:4 suore aggredite in treno, l'accusa è 'evangelizzano' (ANSA) - NEW DELHI, 24 MAR - Quattro religiose cattoliche, due suore e due novizie ... governatore del Kerala, stato indiano dove vive il più grande numero di cattolici del paese. "Questo incidente ci ...

Folla di estremisti indù circonda e scaccia dal treno due suore e due novizie Le suore sono state accusate di tentare di convertire le giovani r portate al posto di polizia tra grida e minacce. Rilasciate dopo l’intervento di sacerdoti insieme ad alti ufficiali di polizia ...

