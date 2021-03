Il giudice di Belluno: "Va sospeso lo stipendio ai sanitari che non si vaccinano" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se non c’è stata vaccinazione non ci può essere lo stipendio: lo ha deciso un giudice di Belluno respingendo le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro. La vaccinazione anti-Covid per i medici e gli operatoti sanitari non è obbligatoria ma rappresenta un requisito essenziale per l’esercizio della professione. Per questo, il giudice del capoluogo veneto ha ritenuto giusta la sospensione dal lavoro e dallo stipendio di dieci operatori di Rsa nel bellunese che avevano rifiutato l’immunizzazione. Una sentenza accolta dalle organizzazioni di medici e infermieri che sottolineano come, tuttavia, coloro che hanno detto ‘no’ ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se non c’è stata vaccinazione non ci può essere lo: lo ha deciso undirespingendo le richieste di due infermieri e otto operatori socioche avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro. La vaccinazione anti-Covid per i medici e gli operatotinon è obbligatoria ma rappresenta un requisito essenziale per l’esercizio della professione. Per questo, ildel capoluogo veneto ha ritenuto giusta la sospensione dal lavoro e dallodi dieci operatori di Rsa nel bellunese che avevano rifiutato l’immunizzazione. Una sentenza accolta dalle organizzazioni di medici e infermieri che sottolineano come, tuttavia, coloro che hanno detto ‘no’ ...

