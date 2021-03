Il giro d’Europa in 27 ricette con prodotti Igp e Dop (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un intero Continente racchiuso in un libro. La direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea ha pubblicato “Sensazionale! Cucinare con straordinari prodotti europei”, un libro che compie un giro d’Europa in 168 pagine grazie a 27 ricette con prodotti protetti dal marchio europeo IGP o DOP (l’edizione italiana, uscita da pochi giorni, si trova qui). Un viaggio che percorre in lungo e in largo il Continente, portando il lettore a conoscere alcuni ingredienti sconosciuti e le loro incredibili storie. Nel libro ogni prodotto è associato a un’apposita ricetta creata per l’occasione da uno chef nazionale. Un espediente che permette di conoscere origine e abbinamento dell’ingrediente, con risultati molto interessanti. Un esempio è quello che riguarda Gozo, piccola isola ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un intero Continente racchiuso in un libro. La direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea ha pubblicato “Sensazionale! Cucinare con straordinarieuropei”, un libro che compie unin 168 pagine grazie a 27conprotetti dal marchio europeo IGP o DOP (l’edizione italiana, uscita da pochi giorni, si trova qui). Un viaggio che percorre in lungo e in largo il Continente, portando il lettore a conoscere alcuni ingredienti sconosciuti e le loro incredibili storie. Nel libro ogni prodotto è associato a un’apposita ricetta creata per l’occasione da uno chef nazionale. Un espediente che permette di conoscere origine e abbinamento dell’ingrediente, con risultati molto interessanti. Un esempio è quello che riguarda Gozo, piccola isola ...

PeaceMusicLovee : @rubio_chef -Per Moravia quindi la diaspora è «fatalmente collegata con la storia d’Europa»: «il male nazista» è «i… - Marco_Scarcia : RT @IntSolo: Siamo a 6 giorni dal primo caso (D'Ambrosio) e saltano ancora fuori positività. Mandarli in giro per l'Europa mi sembra un tan… - ussarialati : @Walter00365070 @Storace Ma sei un bot che fai domande pre impostate che non hanno senso? Se ogni anno muoiono 100.… - IntSolo : Siamo a 6 giorni dal primo caso (D'Ambrosio) e saltano ancora fuori positività. Mandarli in giro per l'Europa mi se… - ScolloPasquale : @FBiasin Poteva mai dire ' l #Inter è la squadra più scarsa d'Europa che può vincere solo in Italia se le altre ven… -

Ultime Notizie dalla rete : giro d’Europa Global Servizio Rapido Ristorante Ecosistema Market 2021 | Opportunit di business, protagonisti, Prospettive del settore fino al 2030 - Genovagay Genova Gay