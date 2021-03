Golf | WGC-Dell Technologies Match Play | molte sorprese nella prima giornata della fase a gironi Sconfitti Rory McIlroy e Justin Thomas | bene Dustin Johnson e Jon Rahm

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il grandesi sposta in direzione Texas, precisamente ad Austin, per dare il via al WGC-(montepremi 10,5 milioni di dollari). L’evento, tra i più singolari’intera stagione, prevede la formula del, ovvero sfide dirette tra 2isti. 64 tra i migliori giocatori del panorama internazionale sono suddivisi in 16, consingoli previsti dal mercoledì al venerdì. Soltanto i vincenti deiproseguiranno il cammino per sfidarsi nelle ultime due giornate in un tabellone tennistico che parte dagli ottavi fino all’atto conclusivo che stabilirà il vincitore. Sul percorso par 71’Austin Country Club di Austin ...

E il mese scorso, durante il terzo round del- Workday Championship, si è lamentato di un torcicollo. Nonostante tutto questo, Koepka aveva inizio l'anno con la marcia ingranata. All'inizio di ......più in alto in assoluto per qualsiasi torneo di. E con questa vittoria diventa anche il quarto giocatore dopo Woods, Henrik Stenson e Rory McIlroy a conquistare il The Players, un Major , un...Dopo la cancellazione dell’edizione dell’anno scorso a causa della pandemia, quest’anno si torna all’Austin Country Club per la quarta volta per il WGC Dell Match Play 2021, uno degli eventi più singo ...Il PGA Tour vola a Austin (Texas) per il WGC Dell Match Play 2021. Uno degli eventi più singolari dell'intera stagione è dunque alle porte, con il formato match play che chiama in causa parecchie vari ...