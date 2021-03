Gianni Morandi imboccato dalla moglie in ospedale. Rabbia sui social: a noi non è concesso (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gianni Morandi sta meglio. E ne siamo tutti felici. E così posta su Instagram uno scatto che immortala lui a letto e con le mani e le braccia fasciate. E la moglie che lo imbocca amorevolmente. Una foto che suscita subito interrogativi e polemiche. Come mai la moglie del cantante può assisterlo mentre da un anno nessun parente ha accesso nei reparti ospedalieri per assistere un congiunto che ricoverato o che ha subìto un’operazione? Una domanda che ha un suo legittimo fondamento. L’ospedale dove si trova Morandi è il Bufalini di Cesena. Il cantante ha anche postato un altro video, con la canzone di Jovanotti di sottofondo, per dichiararsi un “ragazzo fortunato”. Il cantante si era ustionato giorni fa mentre eseguiva dei lavori in campagna. La notizia aveva suscitato apprensione tra i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021)sta meglio. E ne siamo tutti felici. E così posta su Instagram uno scatto che immortala lui a letto e con le mani e le braccia fasciate. E lache lo imbocca amorevolmente. Una foto che suscita subito interrogativi e polemiche. Come mai ladel cantante può assisterlo mentre da un anno nessun parente ha accesso nei reparti ospedalieri per assistere un congiunto che ricoverato o che ha subìto un’operazione? Una domanda che ha un suo legittimo fondamento. L’dove si trovaè il Bufalini di Cesena. Il cantante ha anche postato un altro video, con la canzone di Jovanotti di sottofondo, per dichiararsi un “ragazzo fortunato”. Il cantante si era ustionato giorni fa mentre eseguiva dei lavori in campagna. La notizia aveva suscitato apprensione tra i ...

