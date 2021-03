Genocidi veri e presunti

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tra l’aprile e il luglio del 1994, in Ruanda furono massacrate almeno 800mila persone, per gran parte tutsi. Patrick de Saint-Exupéry in questo libro torna su quei luoghi per smontare la tesi che si sia trattato di una guerra civile. Leggi

Patrick de Saint - Exupéry La traversée. Une odyssée au coeur de l'Afrique Les Arenes, 250 pagine, 22 euro Tra l'aprile e il luglio 1994, in Ruanda da 800mila a un milione di uomini, per gran parte tutsi, furono massacrati. Patrick de Saint-Exupéry in questo libro torna su quei luoghi per smontare la tesi che si sia trattato di una guerra civile.