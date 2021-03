"Fate come volete": Guido Bertolaso lascia SkyTg24. L'intervista in diretta con Tonia Cartolano finisce malissimo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Guido Bertolaso, ospite di SkyTg24 per parlare della campagna vaccinale in Lombardia, ha deciso di lasciare bruscamente il collegamento con la giornalista Tonia Cartolano. In un primo momento, l'ex capo della Protezione civile ha spiegato: "Stiamo vaccinando 33mila persone al giorno, stiamo aspettando le previsioni delle forniture dei vaccini, ma a fine marzo saremo arrivati ben oltre le 50mila vaccinazioni al giorno, l'11 aprile arriveremo a 90mila vaccinazioni al giorno e alla fine del mese di aprile potremo vaccinare 130mila persone al giorno”. E poi, replicando a chi accusa la Lombardia di essere in ritardo rispetto alle altre Regioni sul numero di vaccini agli over 80, Bertolaso ha detto: "Oggi siamo già sopra il 16% con le doppie dosi. In Lombardia tutti gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021), ospite diper parlare della campagna vaccinale in Lombardia, ha deciso dire bruscamente il collegamento con la giornalista. In un primo momento, l'ex capo della Protezione civile ha spiegato: "Stiamo vaccinando 33mila persone al giorno, stiamo aspettando le previsioni delle forniture dei vaccini, ma a fine marzo saremo arrivati ben oltre le 50mila vaccinazioni al giorno, l'11 aprile arriveremo a 90mila vaccinazioni al giorno e alla fine del mese di aprile potremo vaccinare 130mila persone al giorno”. E poi, replicando a chi accusa la Lombardia di essere in ritardo rispetto alle altre Regioni sul numero di vaccini agli over 80,ha detto: "Oggi siamo già sopra il 16% con le doppie dosi. In Lombardia tutti gli ...

