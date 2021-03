F1 | calendario GP Bahrain 2021 | orari | tv | streaming | programma TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel weekend del 26-28 marzo andrà in scena il GP del, prima tappa del Mondiale F1. Sul tracciato del Sakhir si accenderanno finalmente i motori dopo il lungo inverno e appena tre giorni di test disputati a inizio mese. Si preannuncia grandissimo spettacolo per incominciare al meglio questa intensissima stagione che prevede addirittura 23 gare in unsempre più intasato e ricco di appuntamenti. Si incomincia venerdì 26 marzo con le prime due sessioni di prove libere e una grandissima novità: dureranno 60 minuti e non più 90, come era fino allo scorso anno. Sabato 27 marzo spazio all’ultima ora di FP3 e poi lo show delle qualifiche per definire la griglia di partenza della gara prevista alle ore 17.00 di domenica 28 marzo. Si correrà sotto la luce dei riflettori, degno teatro di uno show pirotecnico. Il pronostico ...