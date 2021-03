Delio Rossi | «Scudetto all’Inter Prandelli? Scelta personale | non commento»

(Di mercoledì 24 marzo 2021), ex allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 Sport per fare il punto sul campionato di Serie A: le sue paroleè intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 Sport per fare il punto sul campionato di Serie A. INTER – «L’Inter in vetta non mi sorprende: ha dato continuità al lavoro dell’anno scorso, ha un allenatore importante: penso che vincerà il campionato». DIMISSIONI– «Quella dimi sembra una, quindi fatico a dare dei giudizi ed è giusto accettare la sua decisione. Il nostro è un lavoro stressante, solo che essendo pagati si pensa che si debba sopportare anche lo stress. Un allenatore deve anche prendere le decisioni, e spesso sei da solo se la società non ti ...

Advertising

callmegoodlife : RT @DiMarzio: Delio #Rossi lo lanciò a 21 anni e a due giorni dall'arrivo alla #Lazio. Domenica a #Udine è diventato il recordman di presen… - DiMarzio : Delio #Rossi lo lanciò a 21 anni e a due giorni dall'arrivo alla #Lazio. Domenica a #Udine è diventato il recordman… - gilnar76 : Delio Rossi non crede nel #Milan: «Ci sono squadre più forti» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - gilnar76 : Delio Rossi spiega: «#Juve ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Radio1Rai : RT @Radio1Sport: ? Delio Rossi, ex allenatore di #Lazio e #Fiorentina, parla della precarietà del ruolo dell'allenatore e dice la sua sul c… -

Ultime Notizie dalla rete : Delio Rossi

, ex allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 Sport per fare il punto sul campionato di Serie A: le sue ...Il match d'andata, giocato lo scorso 15 Dicembre allo stadio "Del Duca", vide il netto successo per 3 - 0 della squadra di Roberto Occhiuzzi contro i bianconeri allora allenati da. Ecco ...Delio Rossi, ex allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 Sport per fare il punto sul campionato di Serie A: le sue parole Delio Rossi, ex allenatore della Sampdoria, è inte ...L’ex allenatore della Sampdoria Delio Rossi ha fatto il punto il punto sul campionato di Serie A: le sue parole anche sullo Scudetto Delio Rossi, ex allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microf ...